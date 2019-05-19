Ümraniye'de 19 Mayıs Gençlik İftarı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Değil İstanbul Belediye Başkanlığı, bize dünyanın başkanlığını verseler biz kimsenin hakkına girmeyiz. Biz de hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bunu herkes bilsin. İstanbul'da hakkımızı yemeye çalışanlar, milletin oyunu gasbetmeye çalışanlar sonra sosyal medya ve dedikodular üzerinden, kendi gazeteleri üzerinden oluşturdukları baskılar üzerinden bizi sus pus olmaya itenlere asla boyun eğmeyiz." dedi. Soylu, Ümraniye'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik İftarı'ndaki konuşmasında, gençlerle bir arada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'de yaşam, inanç ve fikir özgürlüğü hususunda çok önemli mesafeler katedildiğini dile getiren Soylu, "Kimsenin kimliğinin, inancının ve kıyafetinin sorulmadığı bir iftar sofrasında buluştuğumuz bu Türkiye'ye ulaştığımız için o kadar mutluyum ki. Bu mutluluğu tarif etmek mümkün değil. Allah'a bugünlere ulaştırdığı ve sizlerle buluşturduğu için sonsuz hamd-ü senalar olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Allah ramazanımızı mübarek etsin. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve yakarışlarımızı katında en güzel şekliyle kabul etsin." diye konuştu.

Soylu, hayatlarının baharında ülke, bayrak ve millet için şehit düşen tüm gençlere rahmet dileyerek, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu. Konuşmasının devamında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıyla katettiği mesafeye dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti: "Sadece Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapmadı. Bu ülkenin çok aradığı, gençlerin hasretle beklediği bir hayat felsefesi sundu. Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Bir selam da Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı ve onunla beraber büyük eserlere imza atan, birçok makamda bulunan, tevazusunu ve samimiyetini, hizmet aşkını ve ülke sevgisini bir gün olsun eksik etmeyen Binali Ağabeyimizin de selamı var. Ayrıca Ümraniyeli gençler ve dostlarımıza bir teşekkürüm var. 31 Mart'ta Ümraniye'de çok başarılı bir sonuca imza attınız. İsmet Yıldırım başkanımızı belediye başkanı yaptınız. Meclis üyeliklerinde çok üstün bir sonuç aldınız." İçişleri Bakanı Soylu, çok çalışmanın ve gelecek nesillere güçlü bir ülke bırakmanın temel sorumlulukları olduğunu anımsatarak, kendi gençliğindeki İstanbul ve Türkiye'nin durumunu anlattı.