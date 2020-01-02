HABER
  4. Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü metro göçüğüne ilişkin dava; keşif kararı

Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü metro göçüğüne ilişkin dava; keşif kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği metro inşaatı göçüğüne ilişkin davaya bakan mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği metro inşaatı göçüğüne ilişkin davaya bakan mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme, 16 kişinin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında konusunda uzman kişilerle olay yerine giderek olayın meydana gelişiyle ilgili inceleme yapacak. İBB'den gelen raporda, olaydan 5 ay önce istasyonun güneyinde bulunan bir bina için uyarının yapıldığı ancak göçük olayının istasyonun kuzeyinde meydana geldiği bilgisine yer verildi.
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar, olayda ölenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından gönderilen raporun dava dosyasına girdiğini belirtti.

GÖÇÜKTEN 5 AY ÖNCE GÜNEYDEKİ BİNA İÇİN UYARI YAPILMIŞ GÖÇÜK İSE KUZEYDE MEYDANA GELDİ
Raporda, inşaata ilişkin olarak yüklenici firma ile 12 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, 9 Haziran 2018 tarihinde müşavir firmanın istasyonun güneyindeki bina için yüklenici firmayı uyardığı, yüklenici firmanın da binanın güvenliği için enjeksiyon işlemi yaptığı bilgisine yer verildi. Göçük olayının istasyonun kuzeyinde meydana geldiği bilgisine yer verilen raporda, "İdaremize, müşavir veya yüklenici firma tarafından risk oluşturabilecek bir duruma dair yazılı veya sözlü herhangi bir uyarı iletilmemiştir. Sözleşmelerimizi gereğince olası riskleri bertaraf etmek adına tüm önlemleri alma ve aldırma yetkisi yüklenici ve müşavir firma sorumluluğundadır" denildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, metro tüneli açma konusunda uzman olan inşaat, jeoloji, jeodezi harita mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti ile olayın meydana geldiği metro istasyonunda keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı eteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018 tarihinde inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği, istasyonun yanında bulunan sitenin güvenlik görevlileri Güray Halat ve Mehmet Altun'un göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
İddianamede, aralarında yüklenici firmanın proje müdürü Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez'in bulunduğu 16 şüphelinin asli kusurlu, hayatını kaybedenlerin de kusursuz olduğu kaydediliyor.
İddianamede şüphelilerin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Kastamonu’da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını kaybettiKastamonu’da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını kaybetti
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul ettiKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.