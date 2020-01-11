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  4. Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü trafik kazası

Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalan 2 motosikletlinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde motosikletle seyreden Çağan Çokcan ve eşi Dilek Çokcan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan minibüs sürücüsü D.Y, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli D.Y, ifadesinin alınmasının ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebinin reddine karar vererek şüpheli D.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Hakimlik, D.Y'nin yurt dışına çıkışının da yasaklanmasına karar verdi.

Şüpheli D.Y'nin hakimlikteki sorgusunda, otobanda orta şeritte hareket halindeyken arabasının arıza yaptığını anlatarak, "Ben de sinyal verip sağdaki emniyet şeridine geçtim. Emniyet şeridinde aşağı inip araçtaki arızayı kontrol etmek amacıyla kaputu açmaya gittim. Fakat açamayınca tekrar arabaya bindiğim sırada motosiklet aracımın sol arka tarafına çarpıp yola düştü. Arkadan gelen otobüs de motosiklet ve üzerinde bulunan şahısları altına aldı. Olaylar çok hızlı gelişti. Reflektör koymama zamanım olmadı, suçsuzum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

- Olayın geçmişi

TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 KC 0137 plakalı motosiklet, arızalı olduğu gerekçesiyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen bir minibüse çarparak yola savrulmuş, bu sırada, Kadıköy istikametine giden 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsü, söz konusu motosiklete çarpmıştı.

Kaza nedeniyle motosikletteki Çağan Çokcan (30) ve eşi Dilek Çokcan (29) hayatını kaybetmişti.

Gerekli tedbirleri almadan arızalanan aracını park ettiği gerekçesiyle minibüs sürücüsü D.Y. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye

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