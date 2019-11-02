Ümraniye’de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye’de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bina çatısının alev alev yanması ile itfaiyenin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye Site Mahallesi 3154 numarada, saat 18.00 sıralarında, 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevreye alevlerin ve yoğun dumanın yayıldığı yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Ünalan ve Kadıköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken binada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, binanın çatısının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çatısı alev alev yanıyor ve çevreye duman yayılıyor. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

