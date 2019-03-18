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ÜMRANİYE'DE 4 KİŞİNİN BULUNDUĞU SEPETLİ MOTOSİKLET DUVARA ÇARPTI; 1 ÖLÜ 3 YARALI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de üzerinde yabancı uyruklu 4 kişinin olduğu sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak duvara çarptı.

Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)

ÜMRANİYE'de üzerinde yabancı uyruklu 4 kişinin olduğu sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak duvara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza dün akşam saat 23:00 sıralarında Topağacı Mahallesi'nde Doğanşar Sokak ve Yediveren Sokak birleşiminde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde yabancı uyruklu 4 kağıt toplayıcısının bulunduğu motosiklet, Doğanşar Sokak'tan Yediveren Sokağa geçişi sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, virajı alamayarak bahçe duvarına çarptı. Çarpmayla birlikte 1 kişi bahçeye uçtu, diğer 3'ü motosiklet altında kaldı. Yaralıların yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada bahçeye uçan 31 yaşındaki Muhammet El Hüseyin hayatını kaybetti. Motosiklet altında kalan ağır yaralı kişi ile diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

4'ÜNCÜ KİŞİYE BAHÇEDE BULDULAR
Mahalle sakinlerinden Osman Kaya şunları söyledi:
"Evdeydik bir ses duyduk ve balkona çıktık baktık. Burada motor yan yatmıştı. Dedim 'herhalde sadece motor'. Hiç insan sesi falan gelmiyordu. Sonra çıktık baktık buraya, motor yan yatmıştı. Sonra eniştem falan geldi. Motoru yan çevirdik altında biri vardı. Kaldırdık motoru. Sonra motoru çektik kenara. 3 kişi vardı burada 1'i biraz ayıktı. 'Biz 4 kişiyiz, dördüncü nerede' dedi. Baktık; şaşırdık. Burada 3 kişi vardı. Daha sonra aşağıya baktık biri oraya uçmuş. Ambulansa falan haber verdik. Yaralılardan birinin sağlık durumu kötüymüş yan dönmüş. Buradaki kötüydü motorun altında kalan. Diğeri zaten ayağa kalkmıştı onun omzunda sıkıntı vardı herhalde. Aşağıya düşenin de yüzüne falan su döktüm biraz sesi falan çıktı. Normalde hiç sesi falan kıpırdama yoktu." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Yaralıların görüntüsü
-Yaralıların ambulansa yüklenmesi
-Polis ekiplerinden görüntü
-Motordan etrafa saçılanların görüntüsü
-genel ve detay

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