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ÜMRANİYE'DE 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA Ümraniye'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin yaralandı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA
Ümraniye'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Cengiz Topel Caddesi ile Böğürtlen Sokak kesişiminde 19 Ağustos'ta meydana gelen kazada, Güray Öztürk yönetimindeki 34 M 2349 plakalı yolcu minibüsü, Böğürtlen Sokak'tan önüne çıkan 06 FU 5632 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki biri bebek 3 kişi ile minibüsteki 2 yolcu ve 1 yaya olmak üzere 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsün cadde üzerinde ilerlediği ve sokaktan önüne çıkan otomobile çarptığı görülüyor. Bazı görgü tanıklarınca kaza sırasında aşırı hızlı gittiği iddia edilen minibüs sürücüsü Güray Öztürk. hızlı gitmediğini, bunun da trafik polislerinin tutanaklarında yer aldığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Minibüsün caddede ilerlemesi
-Sokaktan minibüs önüne çıkan otomobil
-Minibüsün otomobile çarpması
(AKTÜEL)
-Minibüs şoförü ile röp.
-Kazanın ardından yaşananlar
-Kaza yapan araçlar
-Ambulanstaki yaralılar
-Polis ekipleri
-Görgü tanıkları ile röp.

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