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Ümraniye’de aile katliamındaki olayda cenazeler morga kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 03:34 | Son Güncelleme

Ümraniye’de aile katliamının yaşandığı olayla ilgili daire içerisinde bulunan iki cansız beden incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Ümraniye’de aile katliamının yaşandığı olayla ilgili daire içerisinde bulunan iki cansız beden incelemenin ardından morga kaldırıldı. Aile katliamı ile ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Babanın ise hayatı tehlikesi devam ediyor.

Baba müteahhit çocukları ise mühendis

Aile katliamının yaşandığı Ümraniye’de oğlu tarafından vurularak ağır yaralanan Süleyman Hüseyin H.’nin müteahhit, kardeşi tarafından vurulan Haluk H. (31) ile katliamı gerçekleştirerek intihar eden Emre H.’nin (26) inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.

Silah tutukluk yapınca hayatta kaldı

Annesi İncilay H.’yi (55) öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus H.’nin peşine düşen Emre H. elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus H. bu sayede evden kaçarak vurulmaktan kurtuldu.

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