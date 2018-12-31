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Ümraniye'de akü yüklü kamyonda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de kasasında akü yüklü kamyonda yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de kasasında akü yüklü kamyonda yangın çıktı. Vatandaşların uyarısıyla yangını fark eden sürücü, kasayı ayırarak kamyonu yanmaktan kurtarırken, kasadaki aküler yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 15.30 sıralarında Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şaban Eroğlu'nun kullandığı 34 UU 0857 plakalı akü yüklü kamyonun kasasında seyir halindeyken yangın çıktı. Trafikteki diğer sürücüler, kamyonun kasasından çıkan dumanları görerek sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü Eroğlu, kamyonu durdurarak kamyondan kasayı ayırdı. Alevler kısa sürede büyüyerek kasanın tamamını sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri su ve köpükle yangına müdahale ederek söndürdü. Sürücü Eroğlu, “Aküler alev almış. Yangın söndürme tüpüm olmadığı için söndüremedim. İtfaiye gelene kadar hepsi yandı. Özel bir kurumdan almıştım, geri dönüşüm tesisine götürüyordum" diye konuştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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