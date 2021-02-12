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Ümraniye’de alev alev yanan çatıda can pazarı

12.02.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de bir binanın çatı katında ısınmak için yakılan soba yangına neden oldu.

Ümraniye’de bir binanın çatı katında ısınmak için yakılan soba yangına neden oldu. Alevlerin daireyi sarması sonrası bir kişi, aşağıda vatandaşlar tarafından açılan battaniyeye atlayarak kurtarılırken, çatıda mahsur kalan bir vatandaş ise vinç yardımıyla alevlerin arasından kurtuldu. Binanın alevlere teslim olduğu o anlar ise havadan görüntülendi.

Yangın, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs binanın çatı katı katında ısınmak için soba yaktı. Soba yakan kişi kısa süre sonra daireden alevlerin yükseldiğini fark edince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Alevleri gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis bina sakinlerini tahliye etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Çıkan yangında dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, can kaybı yaşanmadı.

Alevleri görünce aşağı atladı
Bina içerisinde yaşayan bir vatandaş ise alevleri görünce aşağıya atlamaya çalıştı. Camdan sarkan şahsı gören vatandaşlar battaniye açtı. Kendini aşağıya bırakan vatandaş açılan battaniye sayesinde yara alamadan kurtuldu. Öte yandan meydana gelen yangın esnasında çatıda mahsur kalan bir vatandaş ise vinç yardımıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı. Binanın çatı katında başlayan yangın telaşa neden olurken, alevlerin yükseldiği o anlar ise havadan görüntülendi.

“Çocuk, battaniyenin üzerine atladı”
Mahalle sakinlerinden Bilal Balcı, “Komşumuzun, yardım çığlığını duyarak yardıma koştuk. Baktığımızda komşumuzun, evi alev almış. Evde mahsur kalan 2 çocuktan büyük olan balkondan sarkmış. Komşularımızdan battaniye aldık. Battaniyeleri gerdirdik. Çocuk üzerine atladı. Diğer çocuk alevlerin üzerinden çatıya kaçtı. Vinçci komşumuz yardım etti. Vinç yardımıyla kurtardık. Babası biraz kurtarma esnasında elinden hafif yanıklar oluştu, hastaneye sevk ettiler. Allah’a çok şükür kurtarıldı” diye konuştu.

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