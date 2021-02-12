Ümraniye’de alev alev yanan çatıda can pazarı

Ümraniye’de bir binanın çatı katında ısınmak için yakılan soba yangına neden oldu. Alevlerin daireyi sarması sonrası bir kişi, aşağıda vatandaşlar tarafından açılan battaniyeye atlayarak kurtarılırken, çatıda mahsur kalan bir vatandaş ise vinç yardımıyla alevlerin arasından kurtuldu. Binanın alevlere teslim olduğu o anlar ise havadan görüntülendi.

Yangın, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs binanın çatı katı katında ısınmak için soba yaktı. Soba yakan kişi kısa süre sonra daireden alevlerin yükseldiğini fark edince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Alevleri gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis bina sakinlerini tahliye etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Çıkan yangında dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, can kaybı yaşanmadı.