Ümraniye’de annesini sopayla öldürmüştü, 24 yıl hapsi istendi

Ümraniye’de kız arkadaşı yüzünden tartıştığı annesini sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki T.Ö. hakkında “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ümraniye’de 6 Mart’ta aralarında çıkan tartışma sonucu annesi Arzu Ö.’yü evde bulunan tahta sopayla öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki T.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Suça Sürüklenen Çocuk T.Ö.’nün( 16) maktulün oğlu olduğu, olay tarihinde saat 05.30 sıralarında babasının işe gitmek üzere evden ayrıldığı, maktul ile oğlu T.Ö.’nün evde yalnız kaldığı anlatıldı.

Tahta sopayla kafasına vurarak öldürmüş

Sanık T.Ö. ile annesi Arzu Ö. arasında kız arkadaşı yüzünden sözlü tartışma çıktığı, annesinin derslerini aksattığı için T.Ö.’ye kızması üzerine aniden sinirlendiği, ayakkabılığın üzerinde bulunan tahta sopayı alarak maktulün kafa kısmına birden çok kez vurarak öldürdüğü anlatıldı. İddianamede, maktul Arzu Ö.’nün ölümünün künt kafa travması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

16 yaşındaki T.Ö. alınan ifadesinde, annesinin her sabah kendisine kahvaltı hazırladığını, kız arkadaşının olduğunu, annesinin bu konuyu açtığını ve kendisini eleştirmeye başladığını, daha sonra ne yaşadığını hatırlamadığını, annesini sevdiğini ve üzgün olduğunu söyledi.

Tutukluluk incelemesinde mahkeme huzurunda alınan bir başka ifadesinde ise annesinin kendisini sürekli darp ettiğini, olay sabahı da her zamanki gibi kendisine saldırdığını, nefsi müdafaa hakkını kullanarak bir cisimle annesine vurduğunu beyan etti.

İddianamede T.Ö.’nün(16) “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

