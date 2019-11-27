Ümraniye'de apartmanda yangın! Can pazarı yaşandı

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bir apartmanın birinci katında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye ve binaya yoğun duman yayıldı. Binanın üst katındaki vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi.

PANİK İÇERİSİNDE BEKLEDİLER



Yangına müdahale eden itfaiye, merdiven ile üst katlara ulaşarak binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Vatandaşlar, evin pencerelerinden çıkıp merdivene alınarak binadan aşağı indirildi. O sırada bazı bina sakinleri de yakınlarının binadan kurtarılmasını panik içerisinde bekledi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

"AŞIRI DUMAN VAR GİRMEK İSTEDİM GİREMEDİM"



Yangını duyar durmaz evine koşan bir vatandaş da binada eşinin mahsur kaldığını öğrenerek endişe içerisinde beklemeye başladı. Vatandaş, “Çocuklar aradı binada yangın çıktı dedi. Hanım da içeride hala çıkmamış. Aşırı duman var girmek istedim giremedim” dedi.

İtfaiye yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA-DHA

