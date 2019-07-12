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Ümraniye'de bakkaldan çıkan kişiye silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 23:04 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de bakkaldan çıkan bir kişiye sokakta bekleyen otomobildekilerden ateş açıldı.

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de bakkaldan çıkan bir kişiye sokakta bekleyen otomobildekilerden ateş açıldı. Araçtaki şüpheliler kaçarken, 3 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Huzur Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G. isimli bir kişi bakkaldan alışveriş yapmaya girdi. E.G.'ye bakkaldan çıktığı sırada dışarıda bekleyen ve içinde 3 kişinin olduğu otomobilden ateş açıldı. 3 kurşun isabet eden E.G. yere yığılırken, şüpheliler otomobille buradan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına 3 kurşun isabet eden E.G. ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis sokağa güvenlik şeridi çekerek, olayı gören inceleme yaptı. Ekipler ayrıca çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerle E.G. arasında daha önceden arada husumet olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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