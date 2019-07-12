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Ümraniye’de başından vurularak öldürülen avukat için adliyede cenaze töreni

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Ümraniye’de ofisine gittiği müteahhit tarafından başından silahla vurularak öldürülen avukat Hüseyin Yama için Kartal Anadolu Adliyesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Ümraniye’de ofisine gittiği müteahhit tarafından başından silahla vurularak öldürülen avukat Hüseyin Yama için Kartal Anadolu Adliyesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yama’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katılırken, eşi törende gözyaşlarına boğuldu.
Ümraniye’de 8 Temmuz tarihinde ofisine gittiği müteahhit Mehmet Sabri K. tarafından başından silahla vurulması sonucu dün hayatını kaybeden avukat Hüseyin Yama için Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Adliyenin E Blok protokol girişinde düzenlenen törene, Hüseyin Yama’nın eşi Nurdan Yama, ağabeyi Hüseyin Yama, kardeşi Sena Sultan Grant’ın yanı sıra Anadolu Adliye Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcı vekilleri İsmail Değirmenci, Uğur Seçgin, Onur Oğuzer, çok sayıda avukat, hakim, savcı ve adliye personeli de katıldı. Hüseyin Yama’nın cenazesi de cenaze aracıyla adliyenin önüne getirildi.
Törende Hüseyin Yama’nın eşi ve kardeşi ile yakınları gözyaşlarına boğulurken, eşi Nurdan Yama ayakta durmakta güçlük çekti.

“Ağabeyim hukuk aşığıydı”
Kürsüde Hüseyin Yama’nın cübbesiyle konuşma yapan Sena Sultan Grant, “Ben onun için ve emanetleri için bugün de ayaktayım. Hep güçlü olacağım. Benim abim sadece bir avukat değildi, hukuk aşığıydı. Hep, ‘Ben işimi kavgayla, dövüşle değil, sulh ve hukuk yoluyla çözeceğim’ derdi. Ben şimdi ona en sevdiği cübbeyle veda ediyorum. Bu bizim için çok acı. ağlamayacağım, hainleri güldürmeyeceğim. Benim abim tamamen canavarca hisle, pusu kurularak öldürüldü. ‘Gel sana dava dosyası vereceğim’ derken, dosyalara bakarkan kafasından vurularak, acımasızca öldürüldü” dedi.

“Tırnaklarıyla kazıdığı yaşamı kahpe bir kurşunla sonlandırıldı”
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da, “Dün sabah bir yürek durdu ama bu sıradan bir ölüm değil. Sıradan bir avukat, sıradan bir insan ölümü değil. Şimdiye kadar tırnaklarıyla kazıdığı adalet arayışını kimi zaman icra memuru olarak, kimi zaman yazı işlerinde çalışan birisi olarak, kimi zaman avukat olarak kazanmış olan birisi. Tırnaklarıyla kazıdığı yaşamını 38 yıl sonra kahpe bir kurşunla sonlandırılmış bir meslektaşımızdan söz ediyoruz. Bizim için bir avukat, adliye personeli için arkadaş, dost, örnek bir insan. O nedenle acımız kat kat daha fazla. Biz sonuna kadar takip edeceğiz bu davayı. Her şeyin aydınlanmasını sağlayacağız ama yüreğimizi ferahlatmayacak ki. 38 yaşında bir avukatı yolcu ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından adliye bahçesinde helallik alındı, dualar edildi. Avukat cübbesinin örtülü olduğu tabut omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Ataşehir’de Esatpaşa Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Hüseyin Yama’nın cenazesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Ümraniye’de 8 Temmuz 2019 tarihinde ofisine gittiği müteahhit Mehmet Sabri K., tarafından başından silahla vurulan Hüseyin Yama, dün hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Sabri K. ise, çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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