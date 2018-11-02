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Ümraniye'de bir caddede göçük meydana geldi. Bir siteye ait güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 02:48 | Son Güncelleme

Ümraniye'de bir caddede göçük meydana geldi. Bir siteye ait güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.


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