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Ümraniye’de bir inşaatta yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Ümraniye’de inşaat halindeki bir binada yangın çıktı.

Ümraniye’de inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, inşaat malzemeleri yandı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, çevreyi ise yoğun duman kapladı.
Ümraniye İstiklal Mahallesi Kiraz Sokak’ta bulunan inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Binanın alt katlarında çıkan yangın sonucu binadaki inşaat malzemeleri ile straforlar yandı. Çıkan yangında çevreyi yoğun dumanın kapladığı görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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