Ümraniye'de bir market silah tehdidiyle soyuldu

İSTANBUL (AA) - Ümraniye’de bir markette giren silahlı soyguncu, kasadaki paraları alarak kaçtı.

İnkılap Mahallesi İlk Kurşun Caddesi’nde bulunan bir markete gelen soyguncu, kasiyeri silahla tehdit edip kasadaki paraları aldı.

Soyguncu kaçarken, market çalışanının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Polis ekipleri, soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.

