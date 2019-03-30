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Ümraniye’de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Ümraniye’de bir sitenin bahçesinde darp edilerek öldürülmüş bir erkek ceset vatandaşlarca bulundu.Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Güngör Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

Ümraniye’de bir sitenin bahçesinde darp edilerek öldürülmüş bir erkek ceset vatandaşlarca bulundu.
Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Güngör Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre site sakinleri bahçeye inen merdivenlerin altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Süleyman Çakman’a (33) ait olduğu belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin üzerinde kurşun izi ya da delici alet izine rastlanmazken, vücudun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandı. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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