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Ümraniye'de boşandığı eşini bıçaklayan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE boşandığı eşini bıçaklayarak yaralayan kişi yakalandı.

Ümraniye'de boşandığı eşini bıçaklayan kişi yakalandı

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE'DE boşandığı eşini bıçaklayarak yaralayan kişi yakalandı.
Ümraniye'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Hamdi S. boşandığı eşi Mercan S.'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Hamdi S. polisin yaptığı çalışma sonrası Esenyurt'ta yakalandı. Hamdri S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
3 çocuk sahibi çift 2 ay önce boşanmış elinde bıçak ve çiçekle Mercan S.'nin karşısına çıkan Hamdi S. barışma teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklamıştı.

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Ümraniye'de boşandığı eşini bıçaklayan kişi yakalandı

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