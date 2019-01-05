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Ümraniye'de çatı yangını, vatandaşları korkuttu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 08:13 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sabaha karşı yükselen alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın, Ümraniye Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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