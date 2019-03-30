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Ümraniye'de ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Ümraniye'de ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Güngör Sokağı'ndaki bir sitenin bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemeda cesedin Süleyman Çakman'a (33) ait olduğu tespit edildi.

Vücudunda darp izleri tespit edilen Çakman'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Erkek cesedi bulundu Ümraniye

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