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Ümraniye’de çeşitli noktalara kedi ve köpek evleri yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:55 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Belediyesi kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirdi.

Ümraniye’de çeşitli noktalara kedi ve köpek evleri yerleştirildi

İSTANBUL,(DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirdi.

Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpekler için yaptığı kulübeleri ilçenin birçok yerine yerleştirdi. Kış aylarının soğuk geçtiği şu günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması vatandaşların takdirini topladı.

Ahşap malzemeden yapılan kedi ve köpek evleri, hayvanların soğuk kış günlerini daha rahat atlatabilmelerini sağlayacak. Bunun yanı sıra Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların yardımına koşarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyor.

Ümraniye’de çeşitli noktalara kedi ve köpek evleri yerleştirildi

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