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ÜMRANİYE'DE DEHŞET: 3 ÖLÜ 1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 00:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Murat KORKMAZ /İstanbul DHA Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal(26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Murat KORKMAZ /İstanbul DHA
Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal(26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti. Annesi ile ağabeyi evde ölürken, hastaneye kaldırılan babasının durumunun ağır olduğu öğrenildi. En küçük kardeş ise katliam evinden kurtulmayı başardı.
Namık Kemal Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, evde oturdukları sırada İnşaat Mühendisi olduğu öğrenilen şizofren hastası Emre Yaşar Hayal, müteahhitlik yapan babası İlyas Hüseyin Hayal ile tartışmaya başladı. Cinnet getirdiği iddia edilen Emre Yaşar Hayal, evde bulunan silahı alarak ilk olarak babasını vurdu.

ANNESİ'NE VE AĞABEYİNE DE ACIMADI
Babasını vurduktan sonra, ağabeyi 31 yaşındaki Haluk Hayal'i de vuran Emre Yaşar Hayal, ardından annesi İncilay Hayal'in peşine düştü. Kendisini odaya kilitleyerek kurtulmak isteyen annesini hedef alan Emre Yaşar Hayal, odanın kapısını kırıp içeri girerek 55 yaşındaki İncilay Hayal'i de kafasından vurdu.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA HAYATTA KALDI
Annesini öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus Hayal'in peşine düşen Emre Yaşar Hayal'in elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus Hayal bu sayede evden kaçmayı başardı.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA 5. KATTAN ATLADI
Emre Yaşar Hayal, daha sonra 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

HASTANEYE KALDIRILAN BABA DA KURTARILAMADI
Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne İncilay Hayal, ağabeyi Haluk Hayal'in ile 5'inci kattan kedisini atan Emre Yaşar Hayal'in olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ağır yaralı olan baba İlyas Hüseyin Hayal ise hastaneye kaldırıldı.

KATLİAMI YAPAN KİŞİNİN KENDİNİ BALKONDAN ATMA ANI KAMERADA
Öte yandan, olayların çıktığı anda karşı tarafta bulunan apartmandaki bir kişi, olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, evin içinden sesler gelirken, Emre Yaşar Hayal'in 5'inci katın balkonundan aşağı kendini attığı görülüyor. Daha sonra mahallelinin sokağa toplandığı, bir süre sonra sağlık ekipleri ile polisin geldiği görüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------
Cep telefonu kamerasından
-Olay anında evden sesler gelmesi
-Katliamı yapan kişinin kendini balkondan atması
-Mahallelinin sokağa çıkması
-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi
AKTÜEL
-Olay yerinden görüntüler
-Polis ve sağlık ekipleri
-Yaşanan hareketlilik
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cenazenin kaldırılması
Detaylar

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