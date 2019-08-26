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ÜMRANİYE'DE DEHŞET... CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de  annesi ve ağabeyini öldürdükten sonra intihar eden kişinin cenazesi,  annesi ve ağabeyinin cenazeleriyle birlikte Adli Tıp Kurumundan alındı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de annesi ve ağabeyini öldürdükten sonra intihar eden kişinin cenazesi, annesi ve ağabeyinin cenazeleriyle birlikte Adli Tıp Kurumundan alındı.
Namık Kemal Mahallesi Köşk sokağındaki evlerinde şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal (25) dün saat 22.00 sıralarında annesi İncilay Hayal ve babası İlyas Hüseyin Hayal ile ağabeyi Haluk Hayal'i silahla vurdu. Ardından Emre Yaşar Hayal 4. kattan atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Yaşar Hayal, anne İncilay Hayal ve ağabey Haluk Hayal'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Babası İlyas Hüseyin Hayal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Cenazeler Adli Tıp Kurumundaki incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Saklanarak kurtulan kardeşi Yunus Hayal de cenazeleri almaya gelenler arasında yer aldı.

AİLESİNİN KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORMUŞ
Bu arada Emre Yaşar Hayal’in daha önce bir hastanede tedavi altına alındığı, hastaneden çıktıktan sonra ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi. Hayal’in bazı yakınları tarafından, ailesinin kendisini öldüreceğini düşündüğü için evde yapılan yemekleri yemeyip, dışarıdan sipariş ettiği yemekleri yediği iddia edildi. Ağabey Haluk Hayal’in ise 15 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
-Kardeş Yunus H. görüntü
-Yakınlarından görüntü
-Cenaze aracının çıkışı
Olayın meydana geldiği evden detaylar
-Genel ve Detaylar

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