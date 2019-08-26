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Ümraniye’de dehşeti yaşatan ile dehşeti yaşayan aile üyeleri aynı karede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H., annesini ve kardeşini silahla vurarak öldürdü, babasını da ağır yaraladı.

Ümraniye’de dehşeti yaşatan ile dehşeti yaşayan aile üyeleri aynı karede

Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H., annesini ve kardeşini silahla vurarak öldürdü, babasını da ağır yaraladı. Ardından kendisini balkondan aşağı atarak intihar etti. Ağır yaralı baba, dehşeti yaşayan oğulları ve cinnet getiren oğluyla beraber çekildiği fotoğrafı paylaşmış ve ’3 aslanla birlikte’ notunu düşmüştü.
Ümraniye’de geçtiğimiz gece yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H., annesi İncilay H. ve kardeşi Haluk H.’yi silahla vurarak öldürdü, babası İlyas Hüseyin H.’yi ise ağır yaraladı. Cinnet getiren şahıs daha sonra kendisini evin balkonundan atarak intihar etti. Katliam gibi olayda diğer kardeş Doğukan Yunus H. ise kaçarak canını kurtardı. Baba İlyas Hüseyin H.’nin hastanede tedavisine devam ediliyor.
Öte yandan baba İlyas Hüseyin H., oğullarıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşmıştı. Babanın ‘3 aslanla birlikte’ notuyla paylaştığı fotoğrafta, aileye dehşeti yaşatan oğlu ile dehşeti yaşayan kardeşler ve baba aynı karede bulunuyor.

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