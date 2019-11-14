Ümraniye’de dev ekranda milli maç keyfi

Ümraniye Belediyesi, milli coşkuyu birlikte yaşatmak için A Milli Takım’ın İzlanda ile oynadığı milli maçı dev ekranda yayınladı. Maçı izleyen vatandaşlar Türk bayrakları ile Milli Takım’a destek verdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda kendi evinde İzlanda ile karşılaşan A Millilerimizin maç heyecanı Ümraniye Santral Park Meydanı’nda kurulan dev ekranlara taşındı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Milli Takım’a destek verdi. Milli Takım’ın maç heyecanını Ümraniyeli vatandaşlar ile paylaşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ”En önemli maçlardan biri inşallah yeneceğiz. Yağmura rağmen vatandaşlarımız alanda maçı izlemeye geldiler. Bizler de burada hep birlikte maçı izlemek için büyük dev ekran koyduk. Vatandaşlarımızla birlikte burada milli maçımızı izleyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal faaliyetlere önem vermeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.” diye konuştu.

Oynanan Türkiye-İzlanda maçını yoğun yağmura rağmen coşkulu bir şekilde izleyen Ümraniyeli vatandaşlar Türkiye’ye destek verdi. Mücadelenin huzur içinde izlenmesi için ise polis ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.

