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  4. Ümraniye’de ekmek almaya çıktığı fırından dönen genç adam canından oldu

Ümraniye’de ekmek almaya çıktığı fırından dönen genç adam canından oldu

26.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Ümraniye’de bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. O sırada yolda yürüyen bir yaya ise kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı. Evine ekmek almak için dışarı çıkan ve kaza yapan araç ile motosiklet arasında sıkışan Yasin Kopuz (37) isimli vatandaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet Dilmen yönetimindeki hafif ticari araç ile Ali Başkurt yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yerde savrulurken kazanın etkisiyle hafif ticari araç yolda yürüyen Yasin Kopuz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kopuz, motosiklet ve otomobilin arasında sıkıştı.

Yaşanan kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Kopuz ve motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Evinden ekmek almak üzere dışarı çıktığı iddia edilen Yasin Kopuz isimli vatandaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı kaza çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaya olan vatandaş hayatını kaybetti
Mahalle sakini Fatih Coşkun, "Kaza yukarıdan aşağıya gelen bir araç diğer yoldan gelen bir motokurye ile çarpıştı. Kazada motokurye arkadaş ağır yaralandı. Kazanın şiddetiyle araç savrulunca bir yaya kaza yapan araç ile park halindeki aracın arasında kaldı. Elinde poşetlerle evine giden vatandaş yaralıydı, bugünde hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu yolda yapılan çalışmalar yeterli olmuyor" diye konuştu.

Mahalle esnafı ise yaşanan feci kaza sonrası Erkan Oymak, "Burada sürekli kaza oluyor. Maalesef sonunda da 37 yaşında Yasin Kopuz kardeşimiz vefat etti. Bu sabah acı haberi aldık. Biz kazalar yüzünden defalarca dilekçe verdik" dedi.

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