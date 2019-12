Ümraniye’de Emlak Konut ile anlaşan vatandaşlar mutlu

“BU KADARINI BİLE BEKLEMİYORDUK”

Emlak Konut ile anlaştığı için oldukça mutlu olduğunu dile getiren ev sahibi Hasan Yıldırım, “Bir gün evimin üzerinde drone uçarken gördüm. Emlak Konut, bir hafta içinde evlerin yıkılacağı haberini verdi. Ve her ev başına bir daire veriyorlar. Bizde bunun için mutluyuz. İmzamızı attık, sözleşmemizi yaptık, bekliyoruz. Bu şekilde yürürse hiçbir sıkıntı yok. Biz memnunuz. Biz bu kadarını bile beklemiyorduk. Evleri yıkılan komşularımızın hepsi memnun. Kiraya çıktığımız zaman kira bedelini, taşınma ücretini, her şeyi karşılıyorlar. Hem de geri dönüşsüz. Herkes memnun şu an. Memnun olmayan hiç kimse yok. Yeni evlerde çok uzakta yapılmıyor. Şu an ki evimizle yanyana gibi bir şey. Emlak Konut bizi oldukça mutlu etti” ifadelerini kullandı.