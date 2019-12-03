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Ümraniye’de Emlak Konut ile anlaşan vatandaşlar mutlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Finanskent Mahallesi’nde park alanında bulunduğu tespit  edilen 80 binanın yıkımına başlandı.

Osman Bakır / İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Finanskent Mahallesi’nde park alanında bulunduğu tespit edilen 80 binanın yıkımına başlandı. Emlak Konut ekipleri, anlaşma sağlanan vatandaşların evlerini yıkmaya başladı.

Ümraniye Finanskent Mahallesi’nde park alanında olduğu tespit edilen 80 yapının yıkımına başlandı. Yıkıma dair Ümraniye Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle denildi;

“Ümraniye ilçesi, Finanaskent Mahallesi, Gazel Sokak, Övünç Sokak ve Tahirağa sokak adreslerinde bulunan 80’e yakın yapının kamusal alan olan park alanında bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu alanda bulunan yapıların 6306 sayılı kanun kapsamında, Emlak Konut ve vatandaşlar arasında yapılan protokol neticesinde anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma kapsamında yıkımın Emlak Konut idaresi tarafından yapıldığı, evlerinden çıkarılan vatandaşlara yönelik olarak ise kira yardımı yapılacak olup Ümraniye İlçesi, Site Mahallesi adresindeki, tapunun; 38 Pafta, 189 Ada, 4 Parsel sayılı yerindeki bulunan 15.046m2’lik alan rezerv alanı ilan edilerek yapılacak çalışmalar sonucu bölgede imal edilecek olan yapılara geçişi sağlanacaktır."

“BU KADARINI BİLE BEKLEMİYORDUK”

Emlak Konut ile anlaştığı için oldukça mutlu olduğunu dile getiren ev sahibi Hasan Yıldırım, “Bir gün evimin üzerinde drone uçarken gördüm. Emlak Konut, bir hafta içinde evlerin yıkılacağı haberini verdi. Ve her ev başına bir daire veriyorlar. Bizde bunun için mutluyuz. İmzamızı attık, sözleşmemizi yaptık, bekliyoruz. Bu şekilde yürürse hiçbir sıkıntı yok. Biz memnunuz. Biz bu kadarını bile beklemiyorduk. Evleri yıkılan komşularımızın hepsi memnun. Kiraya çıktığımız zaman kira bedelini, taşınma ücretini, her şeyi karşılıyorlar. Hem de geri dönüşsüz. Herkes memnun şu an. Memnun olmayan hiç kimse yok. Yeni evlerde çok uzakta yapılmıyor. Şu an ki evimizle yanyana gibi bir şey. Emlak Konut bizi oldukça mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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