Ümraniye'de ev yangını

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 1 kadın da hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Birlik Caddesi üzerindeki iki katlı binanın üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında, binanın üst katı kullanılamaz hale gelirken alt katta da hasar oluştu. Dumandan etkilenen bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

