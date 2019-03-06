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Ümraniye'de evinde bıçaklanan kadın öldü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.  Olay Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)ÜMRANİYE'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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