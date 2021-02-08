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Ümraniye’de fabrikadaki yangın havadan görüntülendi

08.02.2021 18:15 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de bir fabrikanın 4.

Ümraniye’de bir fabrikanın 4. katında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yatak baza fabrikasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Alevler tüm fabrikayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.
Çevre esnafından Yüksel Özdemir, ”Biz burada esnafız. Bir saat öncesinde itfaiyelerin sesini duyarak biz de buraya geldik. Şiddetli bir şekilde duman vardı. Dumanla birlikte içeride bayağı bir insanlar var. İnsanlar çatıya çıkmaya başladılar. İtfaiyeler çatıdan aldı. Şu an için herhangi bir can kaybı falan yok. Ama gördüğünüz gibi devam ediyor” dedi.

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