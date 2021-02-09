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Ümraniye’de feci kaza: Engelli vatandaş hayatını kaybetti

09.02.2021 20:39 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı engelli vatandaş hayatını kaybetti.Kaza, saat 18.00 sıralarında Ümraniye Atatürk Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı engelli vatandaş hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ümraniye Atatürk Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Akçay adlı engelli vatandaş, yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağı kaldırıma takılarak yere düştü. Akçay, bu sırada yoldan geçmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen Renault markalı 34 CLK 629 plakalı aracın atında kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akçay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ifadesi alınması için Ümraniye Atakent polis merkezine götürüldü.
Olay sonrası kaza yerine gelen vatandaşlardan Zülfi Kaya, "İçerideydik birden ses geldi. Baktığımda yerde adam yatıyordu. Kanlar içerisindeydi. Hemen olay yerine gidip üzerini kapattım" diye konuştu
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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