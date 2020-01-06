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  4. Ümraniye'de gecekonduyu su bastı

Ümraniye'de gecekonduyu su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de tek katlı gecekondu ve bahçesini sağanak yağmur sonrası su bastı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de tek katlı gecekondu ve bahçesini sağanak yağmur sonrası su bastı. İtfaiye ve belediye ekipleri su tahliyesi için çalışırken, evde yaşayan iki kadın evden çıkmak istemedi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağmur sonrası, sokakta bulunan tek katlı gecekondu ve bahçesi sular altında kaldı. Vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin ve vatandaşların uyarılarına rağmen evde yaşayanlar dışarı çıkmadı. İtfaiye ve belediye ekipleri, bahçedeki sularlı vidanjör yardımıyla tahliye çalışmalarına başladı.
Ev sahibi Ramazan Yılmaz, “İlk defa böyle bir şey oldu. Daha önce böyle bir durum yaşanmamıştı. Su kanallarında bir sıkıntı var herhalde. Evde kiracı iki kadın var ama çıkmadı. Çıkacaklar ama kanal pis su olduğu için çıkmıyorlar. İSKİ'yi bekliyorlar. Suyu tahliye ettikten sonra çıkacaklar" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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