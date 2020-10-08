HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye’de geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Ümraniye’de geri dönüşüm deposu alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 02:33 | Son Güncelleme

Ümraniye’de bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Ümraniye’de bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı. Yangını söndürmek için çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay saat 00.00 sıralarında Esenkent Fulya sokakta bulunan plastik geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Kısa sürede deponun tamamına yayılan yangın, giderek büyüdü. Olay yerine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, çevrede gerekli önlemler ekipler tarafından alındı. Depo çevresinde duvar olarak kullanılan demir saclar ise yangına daha iyi müdahale edebilmek için söküldü. Deponun dört bir yanından alevler kontrol altına almaya çalışılırken, itfaiye ekipleri yangının daha da büyümesini önledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevapSağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması: Üretim aşamasına geçildi
Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması: Üretim aşamasına geçildi
Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!
Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın
İstanbul Emniyetinden DEAŞ’a operasyon: 19 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı
İstanbul Emniyetinden DEAŞ’a operasyon: 19 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap: Üzüntüyle karşılıyorum
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Mansur Yavaş'tan AK Parti'li Meclis Üyesine: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Kütahya’da bıçaklı kavga: Yaralılar var
Kütahya’da bıçaklı kavga: Yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.