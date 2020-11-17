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Ümraniye’de hareketli dakikalar

17.11.2020 22:00 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de hareketli dakikalar

Ümraniye’de şehirlerarası otobüste şüpheli bir şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi.

Ümraniye’de şehirlerarası otobüste şüpheli bir şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Canlı bomba olduğunu söyleyen ve paniğe neden olan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy’den Alanya’ya gitmek üzere şehirlerarası otobüsüne motosiklet kaskıyla binen şahıs, şüpheli davranışlarıyla dikkat çekti. Kafasında motosiklet kaskı, üzerinde metal eşya ve kabloların olduğunu belirterek canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs otobüste paniğe neden oldu. Yolcuların ihbarı üzerine Ümraniye ilçesinde Şerifali’de bulunan otobüs yolcu alma noktasında polis ekipleri otobüsü durdurarak şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Tedbir amaçlı çağrılan bomba imha ekibi canlı bomba düzeneğinin olmadığını belirledi. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından otobüs yolculuğuna devam etti. İlk belirlemelere gözaltına alınan şahsın aklı dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Otobüste yolculuktuk yapan Süleyman Çiçek adlı vatandaş, “Şahsın şüpheli davranışları sonucu polise ihbar ettiler. Polis ekipleri müdahale ederek aşağı indirdi. Gözaltına alındı. Bizde otobüste bu noktada durduk. Allah’a çok şükür bir şey olmadı” diye konuştu.
Afyonkarahisar’a giden bir yolcu ise, "Kafasında motor kaskı, önü kapalı, kafasında radyo telsiz gibi bir şeyler var. Burada durduk, sonra polis geldi. Aşağı aldılar adamı " dedi.

Ümraniye’de hareketli dakikalar

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