Ümraniye’de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Ümraniye’de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2’si çocuk, 8 kişi tahliye edildi.
Olay, 04.00 saatlerinde, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve binanın çatısına sıçradı. Binanın çatısı alev alev yandı.
Bodrum katında başlayan yangının çatıya sıçramasının ardından, binanın çatısı alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, 5 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına aldı.
2’si çocuk, 8 vatandaş tahliye edildi
Yangının çıktığı binada yaşayan vatandaşlar dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2’si çocuk, 8 vatandaş tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangına müdahale sürüyor.
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