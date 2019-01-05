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Ümraniye'de iki katlı bir evde yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 05:56 | Son Güncelleme

Üst katta bulunan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de iki katlı bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde bulunan iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üst katta mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişilere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Ümraniye'de iki katlı binada yangınÜmraniye'de iki katlı binada yangın
Gece yarısı panik! Evler tahliye edildiGece yarısı panik! Evler tahliye edildi
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