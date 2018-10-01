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Ümraniye'de imalathanede yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Ümraniye'de imalathanede yangını

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Bağlar Alt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı sehpa imalathanesinde çıktı. Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören çalışanlar, kendilerini dışarı attı. Yangının büyümesiyle alevler binayı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Ümraniye'de imalathanede yangınıÜmraniye'de imalathanede yangınıÜmraniye'de imalathanede yangınıÜmraniye'de imalathanede yangını

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