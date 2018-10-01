HABER

ÜMRANİYE'DE İMALATHANEDE YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:11 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Ümraniye'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Ümraniye'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Bağlar Alt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı sehpa imalathanesinde çıktı. Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören çalışanlar, kendilerini dışarı attı. Yangının büyümesiyle alevler binayı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:
------------------
Cep telefonuyla alevli görüntüler
AKTÜEL
Yangından görüntüler
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Çalışanlar
Çalışanla röp.

PARTNER80 yıl sonra efsaneyi yeniden ürettiler80 yıl sonra efsaneyi yeniden ürettiler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapisFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis
Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdiÜnlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.