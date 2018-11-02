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Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 03:13 | Son Güncelleme

Metro inşaat sahasının da bulunduğu bir caddede göçük meydana geldi - Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı - Göçük altında bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması yürütülüyor

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de metro inşaat sahasının da bulunduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.

Metro inşaat sahası yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı.

Kulübenin içinde bir ya da iki güvenlik görevlisi olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ayrıca olay yerinde 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.

Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük

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Anahtar Kelimeler:
göçük itfaiye metro inşaatı polis Ümraniye

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