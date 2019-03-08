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Ümraniye'de inşaatta yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ümraniye'de inşaatta yangın paniği

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, Yamanevler Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sokağa doluşan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Ümraniye'de inşaatta yangın paniğiÜmraniye'de inşaatta yangın paniğiÜmraniye'de inşaatta yangın paniğiÜmraniye'de inşaatta yangın paniği

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