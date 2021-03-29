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  4. Ümraniye’de istinat duvarı çöktü, 4 araç yuvarlandı

Ümraniye’de istinat duvarı çöktü, 4 araç yuvarlandı

29.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de 15 katlı bir binaya ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

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Ümraniye’de 15 katlı bir binaya ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle park halindeki 4 araç yuvarlandı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay, Ümraniye’de Armağan Evler Mahallesi Narlı Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Narlı Sokak’ta bulunan 15 katlı bir binaya ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle istinat duvarının kenarında bulunan 4 araç, site bahçesine doğru yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yuvarlanan araçlara müdahale etti. Sağlık ekipleri hazır bekletilirken, bazı vatandaşlar ise araçlarının yuvarlanmaması için araçlarını iplerle bağladı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Yaşanan olayı aktaran çevre sakinlerinden Osman Küçükkaya, “Çok şiddetli bir ses geldi. Sesin şiddetiyle evde resmen yerimizden hopladık. Sokağa çıkıp baktığımda ise istinat duvarının çöktüğünü gördüm. Yaralı yok ama araçlarda hasar var” diye konuştu.

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