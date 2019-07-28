İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, Geleneksel Türk Okçuluğunu Ümraniye’de yeniden canlandırdı. Ümraniye Belediyesi’nin kurslarında eğitim görüp eğitim verecek seviyeye gelenler düzenlenen ‘Geleneksel Kabza Töreni’nin ardından kemankeş olmaya hak kazandı. Ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Hekimbaşı Av Köşkünde düzenlenen törende ödül ve sertifikalarını üstatlarının ellerinden alan okçuların mutluluğu göz doldurdu. Büyük küçük her yaştan yüzlerce okçunun katıldığı 500 yıllık gelenek "Kabza alma töreni"nde okçuluk yarışması da düzenlendi. Törene, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, AK Parti il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“AHDETTİM, NİYET ETTİM VE KABZAMI ALDIM”

3 sene önce bu sporu yapmaya başladığını belirten Semra İşcanlı, “Atış sporuna çok meraklıyım. Araştırınca Ümraniye Belediyesi’nin bu eğitimleri ücretsiz olarak verdiğini öğrendim. Başarılarını da görünce bu ekibe dahil olmak istedim. Onlar da sağ olsunlar beni ekiplerine kabul ettiler. Bugün çok heyecanlıyım. Ahdettim, niyet ettim ve kabzamı aldım. Çok mutluyum. Harika bir etkinlik ve ortam. Her yerde ecdadımızın adımı, nefesi var. Ben öyle hissediyorum. Burada olmaktan da çok mutluyum. Hocalarımdan da bu icazeti aldığım için çok mutluyum” diye konuştu.