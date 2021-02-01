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  4. Ümraniye’de kaçan şüpheliler ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

Ümraniye’de kaçan şüpheliler ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

01.02.2021 20:32 | Son Güncelleme:
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Ümraniye’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç içerisindeki şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı.

Ümraniye’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç içerisindeki şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı. Olayda yaralanan olmazken, polis otosuna iki kurşun isabet etti.
Olay, Ümraniye Dumlupınar Caddesi Sırat Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri ile uyuşturucu sattıkları tespit edilen şahıslar arasında araçla kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında silahlı çatışma çıktı. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis aracına iki kurşun isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Durumun bölgedeki diğer ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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