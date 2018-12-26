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ÜMRANİYE'DE KAR KAZASI: HAMİLE KADIN YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:36 | Son Güncelleme

  Ümraniye'de kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)
Ümraniye'de kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hamile bir kadın hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 09.30 sıralarında Dudullu Bostancı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre 06 FA 6325 plakalı otomobiin sürücüsü kar yağışı nedeniyle kayarak, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şerit değiştirince, aynı yöne giden yolcu minibüsü otomobile arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 aylık hamile bir kadın yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen hamile kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya karışan minübüste bulunan bir yolcu "Otomobil kayarak şerit değiştirdi. Minibüs de arkadan çarptı. Minibüste buluna hamile bir kadın yaralandı “diye konuştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü

Görüntü dökümü:
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-Kazaya karışan araç ve minibüsün görüntüsü
-Yolcularla röp
-Trafikten görüntü
-Araçların kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

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