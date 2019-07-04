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ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

  ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)
ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Altınşehir Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı. Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi’ne gönderildi. Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kurusıkı silah ele geçirdi. Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor,

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki polis ekipleri
-Yerdeki kurusıkı silahın boş kovanları
-Yerdeki pompalı tüfeğin boş kovanları
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Aile yakınlarının balkondan bağırması
-İki grubun polisin yanında yumruklaşması
-Polisin şüphelileri gözaltına alması
-Polisin şüphelileri polis otosuna bindirmesi
-Yaşanan olayı izleyen mahalle sakinleri
-Genel ve detay

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