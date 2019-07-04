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Ümraniye'de komşular arasında silahlı kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Altınşehir Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı. Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi’ne gönderildi. Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kurusıkı silah ele geçirdi. Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor,

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