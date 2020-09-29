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Ümraniye’de konfeksiyon atölyesi alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 05:17 | Son Güncelleme

Ümraniye’de gece saatlerinde beş katlı binanın birinci katında yer alan konfeksiyon atölyesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Ümraniye’de gece saatlerinde beş katlı binanın birinci katında yer alan konfeksiyon atölyesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Kısa sürede beş katlı binanın tamamını saran yoğun duman itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırırken başta Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri olmak üzere çevre illerdeki bir çok itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Yükselen alevler geceyi aydınlattı
Ümraniye, Yukarı Dudullu Mahallesi, 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir iş merkezinde yer alan konfeksiyon atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Saat 04.00 sularında çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meraklı vatandaşların yangın noktasına yaklaşmasını polis ekipleri engellerken yükselen alevlerin tüm binayı sarmasını da itfaiye ekipleri uzun bir çaba sonucu engelledi. Alevleri yirmi dakika da kontrol altına almayı başaran ekiplerin iş merkezine girerek yangının kaynağına ulaşmaları da uzun sürmedi. Yaklaşık bir saatte binadaki yangın tamamen kontrol altına alınırken ekiplerin duman tahliyesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.
Yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı
Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tahmini üç yüz metrekarelik konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın onlarca itfaiye ekibinin dört koldan müdahalesiyle kontrol altına alınırken iş merkezi altında yer alan boya satış mağazasına yangının ulaşmaması büyük bir faciayı önledi. Yangının çıktığı atölyeden daha fazla kimyasal maddenin bulunduğu belirtilen boya satış mağazası iş yeri sahibinin gelmesiyle birlikte açıldı ve itfaiye ekiplerince kontrol edildi. Korkutan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken maddi hasar oldukça fazla; polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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