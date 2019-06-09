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Ümraniye’de kontrolden çıkan minibüsün cami duvarına çarptığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 14:56 | Son Güncelleme

Ümraniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs cami duvarına hızla çarptı.

Ümraniye’de kontrolden çıkan minibüsün cami duvarına çarptığı anlar kamerada

Ümraniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs cami duvarına hızla çarptı. Minibüste bulunan 4 kişi yaralanırken, sürücü ara içerisinde sıkıştı. Caminin önündeki ve girişindeki vatandaşlar minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Ümraniye Altınşehir Mahallesi’nde Doğanevler Camii önünde saat 20:30 sularına meydana geldi. Seyir halindeki minibüsün sürücüsü Sezer Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan caminin giriş duvarına hızla çarptı. O esnada caminin önünden geçen ve caminin girişinde bulunan vatandaşlar, minibüsün altından kalmaktan kıl payı kurtuldu. Minibüsün vatandaşları teğet geçmesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Minibüste bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılırken sıkışan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs cami girişinin duvarına hızla çarpıyor. O esnada kaldırımda yürüyen ve cami girişimde bulunan vatandaşlar minibüsün altında kalmaktan sın anda kurtuluyor.

Ümraniye’de kontrolden çıkan minibüsün cami duvarına çarptığı anlar kamerada

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