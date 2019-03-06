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Ümraniye’de korkunç olay.. Annesini beyzbol sopasıyla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Ümraniye’de sabah evde cesedi bulunan Arzu Özkan’ın lise öğrencisi oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ümraniye’de sabah evde cesedi bulunan Arzu Özkan’ın lise öğrencisi oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinden Esenevler Nişancı Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine yaşandı. Bir çocuk annesi Arzu Özkan’ın evinde bağrışma sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, Özkan’ın cesedi ile karşılaştı.
Olayı soruşturan polis, Özkan’ın oğlu ve eşinin ifadesine başvurdu. Polise ifade veren lise öğrencisi E.Ö., annesini beyzbol sopası ile kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. E.Ö.’nün verdiği ifadede, "Sevgilim vardı. Annemle sevgilim yüzünden tartışıyorduk. Bu ilişkiyi onaylamıyordu kendisi. Sabah saatlerinde yine aynı konu yüzünden tartıştık. Ardından beyzbol sopası ile kafasına vurarak öldürdüm" dediği öğrenildi.
Gözaltına alınan E.Ö., Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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